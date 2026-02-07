ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ବିଏନ୍ପି) ପକ୍ଷରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ତାରିକ ରହମାନ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତି, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଉାଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାରିକ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିଶେଷକରି ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାରିକ ରହମାନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଏନ୍ପି ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଋଣ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ନିବେଶ-ଚାଳିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବା। ଆମ ସରକାର ୨୦୩୪ ସୁଦ୍ଧା ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବ।
ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ
ମତଦାନର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ, ବିଏନ୍ପି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଉଚ୍ଚ-ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ବାଂଲାଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସୁବିଧା ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।
ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ତାରିକ ରହମାନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଉଚ୍ଚଗର୍ବର ସଂରଚନାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଆମ ଦେଶ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ।
ବିଏନ୍ପିର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ଭାରତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
ବିଏନ୍ପି ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଛି, ଆମେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବିଏନ୍ପି ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ବାହାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ବାଂଲାଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସକ୍ରିୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେବ।
ଭାରତକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାରିକ ରହମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଦ୍ମା, ତିସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଆମେ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ମୋ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଂଶ ପାଆନ୍ତୁ।
ବିଏନ୍ପିର ଇତିହାସ
୧୯୭୮ ମସିହାରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ପିତା ଜିଆଉର ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଏନ୍ପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ୧୯୭୯ ମସିହାରେ, ଦଳ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଜିଆଉରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ତାରିକଙ୍କ ମାଆ ଖାଲିଦା ଜିଆ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଖାଲେଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାରିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୨୪ ବିଏନ୍ପି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଖାଲେଦା ଜିଆ ଓ ତାରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଖାଲେଦା ଜିଆ ଜେଲ୍ରେ ବହୁ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ତାରିକ ଲଣ୍ଡନରେ ନିର୍ବାସନରେ ରହୁଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ବିଏନ୍ପି ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା।