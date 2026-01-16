ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚିପ୍‌ ବ୍ୟବହାର ‌ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଓ ଲାପ୍‌ଟପ୍‌ ଦାମ୍‌ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦୂରବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ୪-୮ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇ‌ଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ) ଓ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଡିଭାଇସ୍‌ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ଚିପ୍‌ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର (ପିସି) ଦାମ୍‌ରେ ୪-୬ ପ୍ରତିଶତ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ ଦାମ ୩-୫ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବଜାର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଆଇଡିସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।ପୂର୍ବରୁ ଚିପ୍‌କୁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। 

ବିଶ୍ବର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍‌ ଏଆଇ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ, ଏଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍‌ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଚିପ୍‌ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତାଇପେଇର ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ଫୋର୍ସ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଡିଆର୍‌ଏଏମ୍‌ ମେମୋରି ଚିପ୍‌ର ଦାମ୍‌ରେ ଚଳିତ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୫୦-୫୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାପ୍‌ଟପ୍‌ ଓ ପିସି ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲିନୋଭୋ, ଡେଲ, ଏଚ୍‌ପି, ଏସର୍‌ ଓ ଆସୁସ୍‌ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଲାପ୍‌ଟପ୍‌ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିସାରିଲେଣି। ପିସି ଓ ଲାପ୍‌ଟପ୍‌ ଦାମ୍‌ ୧୫-୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍‌ ବଢ଼ିପାରେ। କାରଣ ଏହି ବର୍ଗର ଫୋନ୍‌ରେ ମେମୋରିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ୨୦୨୬ରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଧରଣର ଫୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍‌ ବଢ଼ିବ। ସାମସଙ୍ଗ୍‌ ଓ ଚୀନର କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଏଲ୍‌ଇଡି ଓ ଏଲ୍‌ସିଡି ଟିଭିଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍‌ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।

ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେମୋରି ଚିପ୍‌ର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ୨୦୨୭ରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିରାମ୍‌ ଓ ଏନ୍‌ଏଏନ୍‌ଡିର ଯୋଗାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ କମ୍‌ ରହିବ। ଚିପ୍‌ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାକ୍ରନ୍‌ ଏକ ନୂଆ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦରବୃଦ୍ଧିରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।