ଓ୍ଵାସିଂଟନଡିସି: ନୂଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲେ ବିଶ୍ବର କୋଟିପତି ଉଦ୍ୟୋଗୀ । ନିଜର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେଇ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଏବଂ ମତଭେଦ ପରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମସ୍କ । ଯାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ‘ଆମେରିକା ପାର୍ଟି’ । ଦଳର ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି- ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାଧୀନତା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ‘ଆମେରିକା ପାର୍ଟି’ ଜନ୍ମ । ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରାଇ ଆଣିବା..

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN