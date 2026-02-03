ୱାସିଂଟନ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ତଥା ସାହସିକ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମସ୍କ ତାଙ୍କର ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମ୍ପାନି ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଓ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କମ୍ପାନି ଏକ୍ସ ଏଆଇକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ମସ୍କଙ୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପାଦ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଏଲନ ମସ୍କ ସୁପର୍ ଟେକ୍ ଆଇପିଓ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତିର ଐତିହାସିକ ମିଶ୍ରଣ
ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ମହାକାଶ କମ୍ପାନି ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଏହା ଏକ୍ସ ଏଆଇକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରମୁଖ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ, ମସ୍କଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯେପରିକି ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ଗ୍ରୋକ୍ ଓ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମସ୍କଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ।
ମହାକାଶରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ସ୍ୱପ୍ନ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶରେ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଓ ସର୍ଭର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ପରିଚାଳନା କରିବାର ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମସ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଓ ଏଆଇ ମହାକାଶ-ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତଥା ଏଆଇର ସହଜ ପ୍ରବେଶ
ମସ୍କଙ୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ମସ୍କଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। ମସ୍କ ଏକ ପାୱାରହାଉସ୍ କମ୍ପାନି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ମହାକାଶ, ଏଆଇ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବ।
ଆଇପିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା
ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମସ୍କ ତାଙ୍କର ନୂତନ ସୁପରଟେକ୍ କମ୍ପାନିକୁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାର ଏକ ବିଶାଳ ଓ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନିର ଆଇପିଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମସ୍କଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପାନିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Bloody clash in Balochistan: ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ: ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ସାଜିଲେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ