ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ଵର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ କମ୍ପାନି ଟେସଲା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥର କମ୍ପାନିର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ସିଧାସଳଖ ଡିଲରସିପ ବା ଶୋ’ରୁମ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ମା’ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଫଟୋ ୧୯୯୦ ମସିହାର । ଯେତେବେଳେ ଏଲନ ଟୋରଣ୍ଟୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏହି ଫଟୋ ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଘରେ ଉଠା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘର କାନ୍ଥରେ ମୋ ମା’ର ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି। ଏଲନ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ମୂଲ୍ୟ ୮,୩୯୬ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ତା’ପାଖରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସୁଟ ଥିଲା। ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥବଳ ନଥିଲା।’

This photo was taken in our rent-controlled apartment in Toronto, with my mom‘s painting on the wall. The suit cost $99 which included a free shirt, tie and socks. A great bargain! He wore this suit every day to his bank job in Toronto. I couldn’t afford a second suit. We were… https://t.co/jh2SHOXwpe