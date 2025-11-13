ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଜିପ୍ଟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଇଜିପ୍ଟ ହାଉସରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ - ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ (GEM) ର ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି | ଭାରତରେ ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମହାମହିମ କାମେଲ ଗାଲାଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ରେହାମ ହାଣ୍ଡୌସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଇଜିପ୍ଟର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ଏହାର ବଢୁଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଜିପ୍ଟ ଏୟାର ଏବଂ ସୋପାନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା | ଏହି ଉତ୍ସବ କୂଟନୈତିକ ସମୁଦାୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉପରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ହୋଇଥିଲା, ତା’ପରେ ଶିବାନୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଫାରୋନିକ୍ ପ୍ରେରଣାର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଇଜିପ୍ଟୀୟ କଳାକାର ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚମତ୍କାର ତାନୋରା ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିମୋହିତ କରିଥିଲା।
ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶୀଦାର, ଆଲାଇଡ୍ ଏଭିଏସନ୍, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସହଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା।