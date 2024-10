ପିଥୋରାଗଡ: ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପିଥୋରାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି)ଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁ ପାଇଲଟ୍ ମୁନ୍ସିୟାରି ନିକଟ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଲାମରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚପରଟି ମିଲାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା।

ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଗର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

The helicopter carrying Chief Election Commissioner Rajiv Kumar and Additional Chief Election Officer of Uttarakhand Vijay Kumar Jogdand to Munsiyari has made an emergency landing in Pithoragarh district. All the people on board the helicopter are safe: Uttarakhand Government