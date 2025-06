ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲାଘାଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଚାରି ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ପଚାମା ଦାଦରର ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା। ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜି (ନକ୍ସଲ) ପଙ୍କଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଥାଲି ଥାନାର ପଚାମା ଦାଦରର ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍, ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍, ଗୋଟିଏ ୩୧୫ ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କିଛି ନକ୍ସଲ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଦଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି।

ବାଲାଘାଟ ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ , ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

ବାଲାଘାଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୪ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ସମେତ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସକର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | Narmadapuram: On the Balaghat Naxal encounter, Madhya Pradesh CM Mohan Yadav says, "Under the guidance of Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, Madhya Pradesh is continuously working towards our resolve to end Naxalism by March 2026. 4 Naxalites have been… pic.twitter.com/ICX5qRWhH5