ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଧକ ତତା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ମିଶରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଜା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ହମାସ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଜାକୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ସୀମା କ୍ରସିଂ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା, ଗାଜା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନଚିତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମୁକ୍ତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆମେରିକା, ମିଶର, କତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀ ନଜର ରଖିବେ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଂସା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଗାଜାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ, ହମାସ ଚଳିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ୨୦ ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଜର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଦୃଢ଼, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ନେତାନ୍ୟାହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦ (କେସେଟ୍) କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ, ହମାସ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାତାର ଗାଜା ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଆଲୋଚନାକାରୀମାନେ ଗାଜାର ଶାସନ କିମ୍ବା ହମାସର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଭଳି ଜଟିଳ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଇଜିପ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, ଯାହା ଚୁକ୍ତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
ସୋମବାରଠାରୁ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର ଏବଂ କାତାରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଇଜିପ୍ଟର ବନ୍ଦର ସହର ଶାର୍ମ ଏଲ୍-ଶେଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ବନ୍ଧକ-ବିନିମୟ ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାତାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଅବଦୁଲରହମାନ ଅଲ-ଥାନି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାତାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।