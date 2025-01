ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ୪୭ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହମାସ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।

ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେବେ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ପୁଟିନ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଧୀନରେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ରୁଷିଆର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସାତ ଲକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ରୁଷିଆର ଲାଭ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିରେ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି।

ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁଟିନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନକରି ରୁଷିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।

JUST IN: 🇷🇺 🇺🇸 Vladimir Putin calls for long-term peace with Ukraine and says Russia is "open for dialogue" with US President Trump on the conflict in Ukraine. pic.twitter.com/A6HexufR7X