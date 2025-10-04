ଇସଲାମାବାଦ/ନ୍ୟୁୟର୍କ:ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର ୬୦ତମ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଖୋଜ ଏବଂ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ଶାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚୋଙ୍ଗସି ୟେ ଯୋସେଫ, ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ ହତ୍ୟା, ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଅଟକର ଚିନ୍ତାଜନକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଏକ "ଦୁର୍ନୀତି ରାଷ୍ଟ୍ର"ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। "ପାକିସ୍ତାନରେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଖୋଜ: ସ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି, ନ୍ୟାୟ ଦାବି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ" ଶୀର୍ଷକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନବାଧିକାର ଏବଂ ପିସ୍ ଆଡେଭୋକୋସି ପାଇଁ ଓକିଲାତି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା।
ଯୋଶେଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଖୋଜ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଆଗୁଆ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ, ଯାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ହେଉଛି। ବିଚାରବହିର୍ଭୂତ ହତ୍ୟା, ନିର୍ଯାତନା, ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ, ସେମାନେ କିଏ, ତାହା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦେଶର ସମ୍ମତିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନକୁ ମାନୁ ନଥିବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଯୋଶେଫ ଜାତିସଂଘକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ପରେ ନୀରବତା ଏହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବିଫଳତା ହେବ। ଜାତିସଂଘର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଜାରି ନ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ସୁପାରିଶ କରିବା ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍-ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର (ପିଓଜେକେ)ର ବକ୍ତାମାନେ ଅପହରଣ, ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ହତ୍ୟାର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଜାତିସଂଘକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ପିଓଜେକେ, ଖାଇବର ପାସ୍ତୁନଖ୍ବା, ସିନ୍ଧ୍ ଏବଂ ବାଲୁଚସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଖୋଜ ହେବାର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏପରି ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର, ମାନବାଧିକାରର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଘୋଷଣାନାମା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ନିଖୋଜ ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀର ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।