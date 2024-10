ପାଟନା: ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ବନ୍ୟାପାଣିରେ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପାଣିରେ ଅବତରଣ କରିଛି ବୋଲି ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଅରାଇର ମଧୁବନ୍ ବେସିରେ ଘଟିଛି।

ବାୟୁସେନା ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ହେଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବାୟୁସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ।

An Advanced Light Helicopter of the Indian Air Force had to make a precautionary landing in the theatre during flood relief operations in the Sitamarhi sector of Bihar. The chopper had three personnel onboard including two pilots who are safe. More details are awaited: IAF… pic.twitter.com/35VKICgLsy