ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ରେଳଧାରଣା ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ଥିବାରୁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଗୌମତୀ ନଦର ଷ୍ଟେସନରେ ଅନେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅଟକାଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ମାଲବାହୀ କି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି ।

#WATCH | Uttar Pradesh: Engine of a train derailed at Aishbagh Junction (ASH) in Lucknow allegedly due to fault in wire of the engine. RPF (Railway Protection Force) and Railway personnel present at the spot. Train movement affected. More details awaited. pic.twitter.com/2PIwf6q0ph