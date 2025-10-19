ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଭାରତରେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏରିକ ଗାର୍ସେଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା। ଭାରତ ତାହା କରିଥିଲା ଯାହା ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗାର୍ସେଟି କହିଥିଲେ, "ଭାରତ ଏକ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ଭାରତ କେବଳ ତାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ।" ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ବହୁସଂଯୋଜନ ନୀତି ହେଉଛି ଅଣ-ସଂଯୋଜନ ନୀତି, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବର ଭାବନା ଅଛି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିବା କେବଳ ଆମେରିକାର କ୍ଷତି କରିବ।
ଏରିକ ଗାର୍ସେଟି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ଥିଲା।
ଭାରତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା : ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ Eric Garcetti
