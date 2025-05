ଶ୍ରୀହରିକୋଟା: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ପିଏସଏଲଭି-ସି୬୧ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା। ଯାହା ଇଓଏସ-୦୯(ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଟେଲାଇଟ୍-09)କୁ ଏସଏସପିଓ କକ୍ଷପଥକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମିସନରେ ଇସ୍ରୋ ସଫଳତା ପାଇ ପାରି ନାହିଁ।

ଇଓଏସ-୦୪ର ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଉପଗ୍ରହ, ଓଇଏସ-୦୯, ଦୂର ସେନ୍ସିଂ ତଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିୟୋଜିତ ଉପଭୋକ୍ତା ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

#WATCH | Indian Space Research Organisation (ISRO) launches PSLV-C61, which carries the EOS-09 (Earth Observation Satellite-09) into a SSPO orbit, from Sriharikota, Andhra Pradesh.



