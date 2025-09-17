ମସ୍କୋ:କଟକଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଶହ ଶହ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ରୁଷୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପର ଯୋଜନାକୁ ରୁଷିଆ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି। ରୁଷିଆ କହିଛି, ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟାୟ। ରୁଷିଆ କୋର୍ଟରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଯିଏ ରୁଷୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କାମ କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୁଷିଆ ସେସବୁ ଦେଶଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ।
ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଏହାର ଧନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ରୁଷିଆ ସରକାରଙ୍କ ୩୦୦ ରୁ ୩୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜବତ ହୋଇଥିବା ରୁଷୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (ଇୟୁ) ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ, ଶହ ଶହ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ।
ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନଗଦ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷତିର ଭୟରେ ରୁଷିଆ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ୟୁକ୍ରେନକୁ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରୁଷିଆ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଣ୍ଡକୁ ବିକ୍ରି କରି ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
ତେବେ ଏନେଇ ରୁଷିଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବତନ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିମିତ୍ରୀ ମେଦଭେଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ଆମେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ। ତେଣୁ, ରୁଷୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏପରି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ ହେବେ।
ମେଦଭେଦେବ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷିଆର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅନ୍ୟାୟ ଜବରଦଖଲ ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ରୁଷିଆର ସମ୍ପତ୍ତିର ଚୋରି। ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରୁଷିଆକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବାହାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନର ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜୀବନହାନି ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଦାୟୀ, ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।