ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (ଇୟୁ) ଭାରତ ସହ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି (ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମୁଖ୍ୟ କାଜା କଲାସ୍ ବୁଧବାର ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସହଭାଗିତା ଏକ ବୃହତ୍ ରଣନୀତିକ ଏଜେଣ୍ଡାର ଅଂଶ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (ଏଫ୍‌ଟିଏ), ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲିଏନ୍ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରି ୨୬ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ସେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ହେବେ। ପରଦିନ ଜାନୁଆରି ୨୭ରେ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସହାୟକ ହେବ

କଲାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କଲାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପ ଏକ ନୂତନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଭାରତ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ୟୁରୋପର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି। ଭାରତ ଆସୁଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଜା କଲାସ, ବାଣିଜ୍ୟ କମିସନର ମାରୋସ ସେଫକୋଭିକ ଓ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି।

ଭାରତ-ଇୟୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ

ଜାନୁଆରି ୨୭ରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦକୁ ହଁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ କମିସନର ସେଫକୋଭିକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ୨୦୩୦ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ବନ ବର୍ଡର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ୍ (ସିବିଏଏମ୍) ଭଳି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସିବିଏଏମ୍ ଅଧୀନରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କାର୍ବନ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଉଭୟ ଦେଶ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ-ଭାରତ ଏକତା ଲାଭଦାୟକ

ଆଜିର ବିପଜ୍ଜନକ ଦୁନିଆରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କଲାସ କହିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ବଜାର ଖୋଲିବ, ଯାହା ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରସ୍ପରର ଦେଶରେ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ଓ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମେଡିସିନ୍ ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।

ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ଭାରତର ବୃହତ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀ

ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର। ୨୦୨୩-୨୪ରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ୧୩୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ଯଦି ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସହମତି ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ।

ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଭାରତ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ମଜଭୁତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ନିକଟତର ହେବା ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।