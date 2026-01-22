ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦେଶରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି । ବଢ଼ୁଥିବା କଳାଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରହିଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନାହିଁ, ଏବେବି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ବଦାଳାଯାଇପାରିବ ।
ଯଦିଓ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆଉ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି । RBI ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । RBI ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ:
1. କେବଳ RBI ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବଦଳ କରନ୍ତୁ
ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେପରିକି SBI, HDFC, PNBରେ ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା କିମ୍ବା ବଦଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ 19 ଟି RBI ଇସ୍ୟୁ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଜୟପୁର, ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଛି ।
2. ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ RBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୀମାକୃତ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧାସଳଖ RBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆବେଦନ ଫର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ସହିତ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ ।
3. ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହେବ କ୍ରେଡିଟ୍
ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଗଦ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଆଧାରରେ RBI ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବ ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ
* ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ପାନ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ
* ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ କିମ୍ବା ବାତିଲ୍ ଚେକ୍ର କପି
* ଆବେଦନ ଫର୍ମ
ଏହି ପ୍ରଣାଳିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୨୦୦୦ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ବଦଳ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ନୋଟ୍ ବଦଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଵାଇସି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରି ନୋଟ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ...