ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବେସମେଣ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ହେଲେ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ସିଷ୍ଟମର ମରାମତି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସମା ଟିଭି ଅନୁଯାୟୀ, କୋଠାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ସିଷ୍ଟମର ମରାମତି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଠାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର କୋଠା ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଓକିଲ, ବିଚାରପତି, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କୋଠା ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟ ନମ୍ବର ୬ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଲି ବାକର ନଜଫି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶାହଜାଦ ମାଲିକ ସେଠାରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।