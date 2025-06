ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଚାଲିଗଲା ୮ଜଣକ ଜୀବନ। ସୋମବାର ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୮ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୬ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଆହତଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ରାସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସିଗାଚି କେମିକାଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ୧୧୧ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଖାନାରେ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Anguished by the loss of lives due to a fire tragedy at a factory in Sangareddy, Telangana. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured…