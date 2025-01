ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତହବୁର ରାଣାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୬୪ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ନିଜ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ତହବୁର ହୁସେନ୍ ରାଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ହେବା ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ତହବୁର ହୁସେନ୍ ରାଣାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଛି।

ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହିପରି ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ନିରବ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦାଉଦ୍‌ଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇଗର ମେମନ୍‌ଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣର ତାଲିକା ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଏଥିରେ ବହୁ ପଳାତକଙ୍କ ନାମ କରିଛି।

କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) ପଲିଟବୁରୋ ସଦସ୍ୟ ହନ୍ନାନ ମୋଲ୍ଲାହ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସହ-ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ହନ୍ନାନ ଏଏନଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଅପରାଧୀମାନେ ଭାରତରେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଭଲ ଯେ,ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତରେ ବିଚାର କରାଯିବ।

Mumbai | On the US Supreme Court denying Tahawwur Hussain Rana's petition of writ of certiorari, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "This is a judicial process. Such judicial processes keep going on. Now Nirav Modi has to be brought, Dawood has to be brought, Tiger Memon has to… pic.twitter.com/ZGCPLj1Wq1