ଓ୍ଵାସିଂଟନଡିସି: ଖସିପଡ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ । ଆମେରିକାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ । ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏଫ-୩୫ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର । କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ନାଭାଲ ଏୟାର ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଖସିପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧବିମାନଟି ଜଳିଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିରାଟ୍ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଆକାଶକୁ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଇଥିଲା କଳା ଧୂଆଁ ।

⚡️Live FOOTAGE as it happened



PILOT airlifted to the hospital after successfully ejecting from F-35 JET



Fresno County Sheriff’s Office and Cal Fire assisting at the scene https://t.co/CwBTc1jSmBpic.twitter.com/mo5b6FAH4K