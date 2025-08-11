ଧରାଲି: ଉତ୍ତରକାଶୀର ଧରାଲି ଓ ହର୍ଷିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବାବେଳେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଏପରି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖବର ଖୁବ୍‌ ଜୋର୍‌ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ତାହା ହେଉଛି, ସରକାର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି ପୀଡ଼ତମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନେବାକୁ ମନା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସତ ହେଉଛି ପୂରା ଓଲଟା। ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ୫୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ଚେକ୍‌ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇନାହିଁ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟତା କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଶନିବାର (୯ ଅଗଷ୍ଟ)ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର୍) ରେ, ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଘର, କୃଷି ଜମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦେୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।