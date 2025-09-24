ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିବି ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନବୀସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦିବିଜା ଫଡନାଭିସ୍ ଏବେ ବି ଛୋଟ। ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ଲାଗୁ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆସି ପାରିବେ।
ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନବୀସ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଝିଅ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ମୋ ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍। ପରେ ସେ ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ହେବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
एबीपी न्यूज के 'इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद' पॉडकास्ट में विभिन्न विषयों पर संवाद... @MeghaSPrasad@ABPNews#Maharashtra#InsideoutWithMeghaPrasadpic.twitter.com/x1kQ4U2Ly7— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 24, 2025
ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଡନବୀସଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ, ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା,ସେ ଜଣେ ଭଲ ଓକିଲ ହେବାକୁ ଚାହେଁ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ବାପା ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ,ଆମେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ। ସେ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କରେ। ପରେ, ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉ।