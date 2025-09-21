ମୁମ୍ବାଇ: ଆରଏସଏସ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ଆରଏସଏସର ରେଶମବାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ନୁହେଁ, ମନୁସ୍ମୃତି ରହିଛି। ତେଣୁ, ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍, ସମ୍ବିଧାନ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଆରଏସଏସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ବିବୃତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସପକାଲ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ୍ ଦିନରାତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆରଏସଏସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆରଏସଏସର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ପଡୁଛି, ଯାହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ।
ଏହା ହିଁ ଭାଗ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ଆରଏସଏସ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏହା ତାହାର ଏକ ସଙ୍କେତ। ପୁଣେ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆରଏସଏସର ୧୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ନେଇ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ସପକାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଜଣ "ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେଠ୍" ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ଫଡନବୀସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ବୋଜ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ସପକାଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ, ଫଡନବୀସ୍ ବାକି ଅଂଶ କାମ୍ବୋଜଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଲୋଡ଼ାଯିବ, ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ରେଶିମବାଗରୁ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫଡନାବୀସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମହା ବିକାଶ ଆଗାଡି କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା କି ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ।
ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ "ପଞ୍ଜା" ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି।
ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ଏକ ଜନ-ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ହୋଇଆସିଛି, ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ "କ୍ୟାଡର-ଭିତ୍ତିକ" ଦଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।