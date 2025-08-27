ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଲାଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ନେଉଛି ଚାଟ୍ଜିପିଟି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତର ପଦ୍ଧତି ବତାଇ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ବୋଲି ଚାଟ୍ଜିପିଟି ବିରୋଧରେ ଏବେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଚାଟ୍ଜିପିଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ କିଶୋର ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚାଟ୍ଜିପିଟିର ମୂଳ ସଂସ୍ଥା ଓପନ୍ ଏଆଇ ଏବଂ ତାହାର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନି ଗତ ବର୍ଷ ଏହାର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଚାଟବଟର ଜିପିଟି-୪୦ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଲାଭକୁ ବାଛିଛି।
ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ରାଜ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ରାଇନଙ୍କ ବାପାମାଆ ଦାୟର କରିଥିବା ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ଆଡାମ ରାଇନ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଟଜିପିଟି ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଟବଟ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ମଦ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ମଦ କିପରି ଚୋରି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଚାଟଜିପିଟି ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ପିତାମାତା ମାଥ୍ୟୁ ଏବଂ ମାରିଆ ରାଇନ୍ ମକଦମାରେ କହିଛନ୍ତି।
ଓପନ୍ଏଆଇର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନି ରାଇନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଚାଟଜିପିଟିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍କଟକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନସ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।