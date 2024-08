ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଜୋର୍‌ଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିନେମା ଜଗତରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିକଟରେ ମାଲାୟାଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କ’ଣ ଚାଲିଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ମାଲାୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅସଦାଚରଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଫିଲ୍ମପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଭଳି ସିନ୍ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିଟେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିଥିଲେ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରାଯିବାର ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏସବୁ କରିବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ।

The Hema Commission report is not just an expose—it’s a call to action. The revelations within these pages should serve as a catalyst for change, not just in Malayalam cinema but across industries where power imbalances exist. https://t.co/YemdgjErCp