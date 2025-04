ଇସଲାମାବାଦ୍: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ହାଫିଜର ଘରର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ଲାହୋରର ଜୋରମ୍ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ଯେଉଁଠାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-‌ତୋଇବା କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର କ୍ରସ୍ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ଯାହା ୧ ଲକ୍ଷ ସହ ସମାନ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି।

