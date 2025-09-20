ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଏଚ୧-ବି ଭିସା ଫି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏଚ୧-ବି ଭିସା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ୧ ଲକ୍ଷ ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୮୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫି କେବଳ ନୂତନ ଭିସା ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ପୂର୍ବରୁ ଭିସାରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଏହି ବିବୃତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏଚ୧-ବି ଭିସାଧାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭିସାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରିବାକୁ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।