ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫରାସୀ କମ୍ପାନି ସାଫ୍ରାନ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ। ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ସେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ।
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି,ଆଜି, ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଫରାସୀ କମ୍ପାନି ସାଫ୍ରାନ ସହଯୋଗରେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ।
ରାଜନାଥ ସିଂହ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନି ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି,ଆମର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କିଛି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ତାହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ମଧ୍ୟମ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଡେଲକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ୩୫ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ୫୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ହାସଲ କରିବାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ରାଜନାଥଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୩-୧୪ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ମାତ୍ର ୬୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୨୩,୬୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ତିନିଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ୨୦୧୪ରେ ୪୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
RajnathSing