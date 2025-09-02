ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ, ପିଓକେ, କେପିକେ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଛି। ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ଅଜବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଆସିଫ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆଙ୍କର ଖାୱାଜା ଆସିଫଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି, ପାଣି ବାଲ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟାକୁ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍। ଆସିଫଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।
⚡ Allah sent flood to Pakistan save Pakistanis:— OSINT Updates (@OsintUpdates) September 1, 2025
Pakistan’s Defence Minister Khwaja Asif suggested that the floods should be seen as a ‘Blessing,’ urging civilians to store the floodwater in tubs and buckets at home instead of protesting. pic.twitter.com/9bngzs8FxD
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଖୱାଜା ଆସିଫ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଛଡାଯାଇଥିବା ପାଣି ଯୋଗୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାସୁଥିବା ମୃତଦେହ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର।
ସିଆଲକୋଟର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଖୱାଜା ଆସିଫ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭାରତରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ମୃତଦେହ, ଗାଈଗୋରୁ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣୁଛି। ଖୱାଜା ଆସିଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସୀମା ଆରପାରିରେ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ୮୪୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧,୧୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
pakistan | India | khawaja-asif