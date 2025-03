ଲାହୋର: ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫୦ ରନ୍‌ରେ ପରାଜିତ କରିଛି। ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ୫୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୬୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୩୬୩ ରନ୍ ରହିଥିଲା।

ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୧୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପରାଜୟ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାର ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ରିୟାନ ରିକେଲଟନ୍ ୧୭ ରନ୍ କରିଥିବାବେଳେ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରସେଲ ଭାନ ଡେର ଡାସେନ ୬୯ ରନ୍, ଆଡେନ ମାର୍କମ ୩୧ ରନ୍, ଡେଭିଡ ମିଲର ୧୦୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ୩ ୱିକେଟ ନେଇଥିବାବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରି ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମିଚେଲ ବ୍ରେସୱେଲ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ ୨ଟି ୱିକେଟ, ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

Temba Bavuma and Rassie van der Dussen steady the Proteas innings after an early wicket. #ChampionsTrophy #SAvNZ

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ୨୧ ରନ୍ କରିଥିବାବେଳେ ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର ୧୦୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କେନ୍ ୱିଲମସନ୍ ୧୦୨ ରନ୍, ଡାରେଲ ମିଚେଲ୍ ୪୯ ରନ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ ୪୯ ରନ୍, ମିଚେଲ ବ୍ରାସୱେଲ ୧୬ ରନ୍ କରିଥି‌ଲେ।

Temba Bavuma and Rassie van der Dussen get South Africa's chase going 👊



