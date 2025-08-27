ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ରୁଷିଆ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା, ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ସମୟରେ ନଗଦ ଜମା ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡ଼ି)ରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଯାହା ଗୁରୁତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାରର ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗରେ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସଂସଦରେ ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡିତ।
ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗଟି ସଂସଦରେ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ ଜଡିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତ୍ରୀ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କଥିତ ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂସଦରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।