ବେଜିଂ: ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ପ୍ରୁଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚୀନ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆସିଛି, ସେଥିରେ କିମ୍ ଏକ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏକ ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ବ୍ୟତୀତ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ଟେବୁଲ୍ରେ ଏକ ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିମ୍ ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ ସହିତ ଚୀନ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
୪୧ ବର୍ଷୀୟ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ଜଣେ ଚେନ୍ ସ୍ମୋକର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିମ୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ରଏଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିମ୍ ବେଜିଂ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅନେକ ଥର ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିମ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲଗାତାର ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଥାନ୍ତି।
ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଲୋକମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ତିଆରି ଏବଂ ସେବନ ଉଭୟରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପ୍ରାୟ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୧୨ଟି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପରେ, କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମପାନ ପାଇଁ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ୪ ପ୍ୟକେଟ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ ୨୦ଟି ସିଗାରେଟ୍ ଥାଏ। କିମ୍ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଜଣେ ଜାପାନୀ ରୋଷେୟା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, କିମ୍ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
କିମ୍ଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚେନ୍ ସ୍ମୋକର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡେଲି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କିମ୍ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଗାରେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ୭-୨୭। ଏହା ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସିଗାରେଟ୍। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୮୦ ଟଙ୍କା।
୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା (ଏଆଇଏସ) ଏକ ଗୁପ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କହିଥିଲା ଯେ କିମ୍ ସ୍ୱିସ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନ ସିଗାରେଟ୍ ଉପହାର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି। କିମ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
