ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆମେରିକାର ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ବାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବିନିଯୋଗ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ମୋଟା ରକମ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।

ଆଇଏଏନଏସର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବଜାରରୁ ୪୬.୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗତ ୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବଜାରରୁ ହାରାହାରି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବରେଲି ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ସେୟାର ଆଧାରରେ ଏହି ଲାଭ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ମୂଲ୍ୟ ୪.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ମୂଲ୍ୟ ୪.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

As Rahul Gandhi continues to raise suspicions about the stupendous growth of the Indian stock markets in the Modi 3.0 era, data has revealed that the Leader of Opposition (LoP) made a profit of Rs 46.49 lakh from his stock investments in the last five months.



