କୋଲକାତା: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଦୀନାଜପୁର ଗସାଲ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଡିଏମଓ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ।

#WATCH | West Bengal | Fire broke out at engine of DMU passenger train near Gasal Railway Station in Uttar Dinajpur pic.twitter.com/Hyae9zIoZv

#WATCH | Uttar Dinajpur, West Bengal | RPF Inspector HK Sharma says, "... The train was stopped due to the timely response of the driver and guard and the fire could be fully controlled... No casualties were reported in the incident..." https://t.co/hjU7MGli3W pic.twitter.com/TH9a8XbfNh