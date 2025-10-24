‘Fire in Train ସହରସା: ବିହାର (Bihar)ର ସହରସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ଅମୃତସରରୁ ସହରସା ଯାଉଥିବା ଜନସେବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୪୬୧୮)ର ଏକ ବଗିରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଉଚିତ ସମୟରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ।
ସୋନବର୍ଷା କଚାରୀ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା
ସୋନବର୍ଷା କଚାରୀ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ଥିବା ବେଳେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ବଗିରୁ ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଖବର ବ୍ୟାପିବା ମାତ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକାଯାଇ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚିଲା ଟ୍ରେନ
ଟ୍ରେନ ଅଟକିବା ପରେ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ (Indian Railways) ପକ୍ଷରୁ ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଟ୍ରେନକୁ ସହରସା ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଓ ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନଟି ସହରସା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ।
