ମିସିଗାନ : ଆମେରିକାରେ ପୁଣି ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ରବିବାର ମିସିଗାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ଲାଙ୍କରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଟର-ଡେ ସେଣ୍ଟସ୍ (ମୋରମନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ)ରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକରେ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଗୁରୁତର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପୁଲିସ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କାରଣ କଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କାହିଁକି ଏପରି କଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।