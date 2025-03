ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାକାଶରୁ ଫେରି ସାରିଛନ୍ତି ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଓ ବୁଚ୍‌ ୱିଲ୍‌ମୋର। ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ସୁନୀତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ୧୭ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୁନୀତା ବୁଚ୍‌।

ସୁନୀତା ରବିବାର ଦିନ ମହାକାଶ ଛାଡିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ୧୭ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ।

Watch: Sunita Williams has exited the hatch and is now being sent for further medical checkups and other procedures



NASA's Boeing Starliner astronauts Sunita Williams and Barry Wilmore are back on Earth after the successful splashdown of the SpaceX Dragon spacecraft carrying… pic.twitter.com/1PxQHBgVgx