ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ । ସବୁଠି ଜଳପ୍ରଳୟ, ପ୍ରକୃତି କରୁଛି ତାଣ୍ଡବ । ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ମିଜୋରାମ୍ ଓ ମଣିପୁର । ମିଜୋରାମରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପରେ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ସହ ମାଟି ଧସିବା ଏବଂ ପଥର ଖସିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ସୁଅ ଚାଲୁଥିବାକୁ ଅଘଟଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

#WATCH | Manipur: Flood-like situation in Imphal due to heavy rainfall. Drone visuals from JNIMS and Porompat. pic.twitter.com/gtgM3IOWaR

ସେପଟେ ହିଂସାପ୍ରବଣ ମଣିପୁରରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି । ପୂର୍ବ ଇମ୍ଫାଲ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି । ଜବାହରଲାଲ୍ ନେହେରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଫସିରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବନ୍ୟା ପାଇଁ ମଣିପୁରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପଡିଛି ।

ଦୀର୍ଘ ୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ହିଂସା ଜର୍ଜରିତ ମଣିପୁରକୁ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବଡ଼ ବିପଦ । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରେନ୍,ବୁଲଡୋଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ମଣିପୁର ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ।

#WATCH | Imphal East, Manipur | The Manipur Fire Service, Assam Rifles, SDRF, NDRF, and Indian Army evacuate the stranded medical students and staff amid severe waterlogging following heavy rainfall.



(Visuals from Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences, Porompat) pic.twitter.com/4GPZJyzyYc