ଇସଲାମାବାଦ: ପ୍ରଳୟ ପାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ । ନା ମଣିଷଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳୁଛି ନା ପଶୁଙ୍କୁ । ସମସ୍ତେ ପାଣି ଘେରରେ । ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ । ନଈ ଫୁଲୁଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡରୁ ବନ୍ୟା ମାଡି ଆସୁଛି । ଘର ଦ୍ବାର, ଦୋକାନ ବଜାର, ବଡ ବଡ କୋଠା, ବ୍ରିଜ ସବୁ ପାଣଇ ଘେରରେ ରହିଛି । ପୂରା ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏଯାଏଁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟାରେ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଚାଷୀ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି । ଜୀବନ-ଜୀବିକା ଏକଦମ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।
ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛି । ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ, ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ବିନାଶର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି । ଏହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାରେଜର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି । ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ଲାହୋରର ଉପକଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଝାଙ୍ଗ ସହର ବୁଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଦେଶର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଖାଦ୍ୟ କାରଖାନା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ସଙ୍କଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।