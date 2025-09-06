ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆରକୁ ଗୁରୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବନହାନି ହୋଇଛି । ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କୃଷକଙ୍କ ଜୀବିକା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବ, ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସାଂଘାତିକ କ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୧.୭୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ କୃଷିଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଧାନ, ମକା ଏବଂ ଗହମ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। କପୁରତଲା ଅଂଚଳରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ହିମାଚଳ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍ଡି) ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୧୦୯%ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବାହିନୀ (ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍), ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବରେ ୨୩ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ୩୦-୩୫ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଝେଲମ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆଜି କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ରାମବାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮୩ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ୯୫୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନାରେ ଆଜି ଶତାଧିକ ଘରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ହରିୟାଣାର ଝାଜ୍ଜରରେ ଜଳନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୧୯୯୫ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।