ଲକ୍ଷ୍ନୌ : ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକ ଗାୟିକା ତଥା ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ସମାଲୋଚକ ନେହା ସିଂହ ରାଠୋରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ହଜରତଗଞ୍ଜ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ନେହା ରାଠୋର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ହଜରତଗଞ୍ଜ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାମଲାର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବ ନାହିଁ। ବିଚାରପତି ଜେକେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଅଭିଯୋଗ ଜଡିତ, ତେଣୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏଫଆଇଆରରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା?
ପୂର୍ବରୁ, ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ଏଫଆଇଆର ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ନେହା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଜଡିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଏକତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଅଭୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଜରତଗଞ୍ଜ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ।
