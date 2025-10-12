ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନ, ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୮୧.୫ ଓଭରରେ ୨୪୮ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତ ଫଲୋଅନ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଭାରତ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ୫୧୮ ରନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
Consistent Ravindra Jadeja makes an impact again

ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍ ଆଧାରରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଭାରତଠାରୁ ୨୭୦ ରନ୍ ପଛୁଆ ଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଲେକ୍ ଆଥାନାସେ ୪୧ ରନ୍ ଏବଂ ଶାଇ ହୋପ୍ ୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
The wicket that brought out Mohd. Siraj's celebration
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୭୦ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ନେବା ପରେ, ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ ଫଲୋଅନ୍ ଲଗାଇବାରେ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଖେଳିଥିଲା। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କେତେ ରନ କରିପାରିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।