ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଟ୍ରେନରେ ଖାଆନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରେନ ଓ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି । ତେବେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଟ୍ରେନରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ । ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ । ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ୮୦ ଟଙ୍କାରେ ଶାକାହାରୀ ମିଲ୍ ଓ ଷ୍ଟେସନରେ ୭୦ ଟଙ୍କାରେ ଶାକାହାରୀ ମିଲ୍ ମିଳିବ । ଏ ନେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭେଜ ମିଲର ମେନୁରେ ସାଦା ଭାତ (୧୫୦ ଗ୍ରାମ), ଡାଲି କିମ୍ବା ସାମ୍ବର (୧୫୦ ଗ୍ରାମ), ଦହି (୮୦ ଗ୍ରାମ), ୨ଟି ପରଟା କିମ୍ବା ୪ଟି ରୋଟି (୧୦୦ ଗ୍ରାମ), ତରକାରୀ (୧୦୦ ଗ୍ରାମ) ଏବଂ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ଆଚାର (୧୨ ଗ୍ରାମ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ।

