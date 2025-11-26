ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛଅ ମାସ ଧରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି(ସିଜେଆଇ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର୍. ଗଭାଇ ଏବେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗଭାଇ ୩୩୦ ରୁ ଅଧିକ ରାୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେ ମେ’ ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାରତର ୫୨ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର୍. ଗଭାଇ ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅବସର ପରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି?" ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ୍।
ବି.ଆର. ଗଭାଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ କି?
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କୌଣସି ମନୋନୀତ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହା କହି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି।
"मी कुठलंही राजकीय पद स्वीकारणार नाही. मी कुठल्याही राज्याचा राज्यपाल होणार नाही किंवा मी राज्यसभेवरही जाणार नाही. राजकारणाबाबत माझं आत्ता काही ठरलेलं नाही. मी मुळात तसा काही विचार केलेला नाही."- भूषण गवईhttps://t.co/pWDUhjSfli < येथे वाचा सविस्तर वृत्त#Marathinews#Brgavai… pic.twitter.com/u7ENiwFhAD— LoksattaLive (@LoksattaLive) November 26, 2025
ନୂତନ CJIଙ୍କ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ
ସୋମବାର ଦିନ, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜରୁରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ମୌଖିକ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭଳି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ୧୭ଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜିବ ଖାନ୍ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଜରୁରୀ ତାଲିକା ପାଇଁ ମୌଖିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭାଇ ଏହାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ, ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଜରୁରୀ ତାଲିକା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୌଖିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି।