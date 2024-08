ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗଷ୍ଟ ୫ ସୋମବାର ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଗ୍ରାହମ ଥୋର୍ପେଙ୍କ ୫୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।

ସେ ତିନିଥର ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ରହିଥିଲେ। ୨୦୧୦ରୁ ୨୨ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ଭୂମିକାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇ ରହିଗଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବରର ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛି,‘ ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ୍ରିକେଟର ଗ୍ରାହମ୍ ଥୋର୍ପେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି।’

It is with great sadness that we share the news that Graham Thorpe, MBE, has passed away.

There seem to be no appropriate words to describe the deep shock we feel at Graham's death. pic.twitter.com/VMXqxVJJCh

— England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) August 5, 2024