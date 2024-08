ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ନଟୱର ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୯୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନଟୱର ସିଂ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ।

ନଟୱର ସିଂଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କୁୱଁର ନଟୱର ସିଂ। ସେ ୧୬ ମେ’ ୧୯୩୧ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ଏକ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ୱାଲିଅରର ସିନ୍ଧିଆ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଜମେରର ମାୟୋ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନଟୱର ସିଂ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଥିଲେ।

ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ନଟୱର ସିଂ ୨୦୦୪-୦୫ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ।

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା ନଟୱର ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଟୱର ସିଂ ଜୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଦୁଃଖଦାୟକ। ଭଗବାନ ଏହି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦାୟୀ ଆତ୍ମା ​​ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ।

୧୯୮୪ରେ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନଟୱର ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା (ଆଇଏଫଏସ)ରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ୩୧ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୫୩ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା, ଚୀନ୍ ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

