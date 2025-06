ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଦିଲୀପ ଦୋଷୀଙ୍କ ଲଣ୍ଡନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ୭୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଦିଲୀପ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାଳିନ୍ଦୀ, ପୁଅ ନୟନ ଏବଂ ଝିଅ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବତନ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଦିଲୀପ ଦୋଷୀ ୧୯୭୯ରୁ ୧୯୮୩ ମଧ୍ୟରେ ୩୩ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୧୫ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଦିଲୀପଙ୍କ ନାମ ସେହି ୯ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ‌ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୫ କିମ୍ବା ତା’ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଇକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ବିସିସିଆଇ ସମେତ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦିଲୀପ ଦୋଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

I met Dilipbhai for the first time in the UK in 1990, and he bowled to me in the nets on that tour. He was really fond of me, and I reciprocated his feelings. A warm-hearted soul like Dilipbhai will be deeply missed. I will miss those cricketing conversations which we invariably… pic.twitter.com/2UPQe7nc2j