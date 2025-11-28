କାନପୁର: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାନପୁରସ୍ଥିତ ହୃଦରୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହୃଦରୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସୱାଲ ୧୯୯୯ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନପୁରରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କାନପୁରରୁ ତିନିଥର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସୱାଲ କାନପୁରର ମେୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଅପାର କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ
ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ପୋଖରପୁରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦରୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହୃଦରୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରାକେଶ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା।
